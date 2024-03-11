Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 3-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa 3 maç sonra kazandı!

Manisa FK 3-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa 3 maç sonra kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 22:27
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Manisa FK 3-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa 3 maç sonra kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Osmanoğlu, 22'de Jetmir Topalli ve 85'te ise Oğuz Gürbulak kaydetti. Konuk takımın golleri ise 74. dakikada Ivan Saponjic ve 80'de Emre Demir'den geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Manisa FK 31 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Manisa FK deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

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