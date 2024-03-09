Haberler TFF 1.Lig Bolu Play-off'ta

Bolu Play-off'ta

Haftanın açılış karşılaşmasında ligin dibine demir atan Çotanaklar’ı ağırlayan kırmızı-beyazlılar, 42 puanla play-off hattına kapağı attılar

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Bolu Play-off'ta

Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış maçında Giresunspor'u ağırlayan Boluspor, haftayı kayıpsız geçti: 2-1. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Jefferson ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 48'de Giresunspor, Talha Ülvan ile skora denge getirdi: 1-1. Talha, 57'de Oulare'nin kafa şutunu önlemek isterken kendi ağlarını havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-1. 42 puanla play-off hattına kapağı atan Bolu Beyi, iç saha ve dış saha galibiyetlerini eşitlemiş (6) oldu. Boluspor önümüzdeki hafta Bodrum deplasmanına çıkarken, 7 puanla ligin dibine demir atan Çotanaklar ise evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacaklar.

KOŞUKAVAK: DIŞARIDAN KOLAY GİBİ

Ligde kolay maç olmadığını belirten Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Böyle rakiplere karşı oynamak dışarıdan kolay gözükse de zor. Çünkü çok baskı hissetmeyen bir rakip. 42 puan yapmak bizim için çok kritikti" diye konuştu.

GÜLLER: BİREYSEL HATALAR

Bireysel hatalardan gol yediklerini ifade eden Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Çok genç bir takımız ve bu genç takım sahada çok fazla bireysel hatalar yapıyor. Onları en aza indirdiğimizde de puanları alabileceğimizi biliyoruz. Çalışmaya 2 1 devam edeceğiz" dedi

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