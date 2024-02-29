1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

1 MART CUMA

20.00 Ümraniyespor-Altay: Erdem Mertoğlu

2 MART CUMARTESİ:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ozan Ergün

3 MART PAZAR:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Göztepe-Boluspor: Burak Olcar

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ömer Tolga Güldibi