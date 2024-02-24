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Körfez gürleyecek

Mustafa Gürsel'le ilk maçına bugün Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak Kocaelispor, yeni teknik adamını 3 puanla karşılamak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Körfez gürleyecek

Kocaelispor yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel yönetiminde ilk maçına bugün çıkacak. Ankara Keçiörengücü deplasmanında 3 puan arayacak Körfez ekibi, yeni hocasını zaferle karşılamak istiyor. Haftaya 43 puanla 3. sırada giren yeşilsiyahlılar, son iki maçtaki kayıpları da telafi etmeyi hedefliyor. Boluspor'la 1-1 berabere kalan ve Şanlıurfaspor'a 1-0 kaybeden Kocaelispor'da, son iki haftada bırakılan 5 puan Ertuğrul Sağlam'ı koltuğundan etmişti. Mustafa Gürsel'le yeni bir döneme başlayan Körfez ekibinde eksikler dikkat çekiyor. Kart cezalısı Burak Öksüz'ün yanı sıra tarak kemiğinde kırık buluna Fofana da sezonu kapattı. Şanlıurfaspor maçında bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan Emir Ortakaya'nın ise teknik heyetin kararına görev oynayabileceği öğrenildi.

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