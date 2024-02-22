Süper Göz-Göz

Sezon başında hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe adım adım bu yolda ilerliyor. Sarı-kırmızılıların başarısı, rakamlara da yansıyor. Lider Eyüpspor'un arkasında 2. basamakta bulunan ve direkt Süper Lig sıralamasında yer alan Göz- Göz bu sezon en iyi deplasman performansına sahip takım. 11 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi çıkardılar. 23 puanla bu alanda zirvede yer alıyorlar. Aynı zamanda kalelerinde sadece 15 gole izin verdiler. Bodrum FK ile birlikte, Trendyol 1. Lig'in en az gol yiyen 2. takımı. Göztepe, en çok gol atan takımlar sıralamasında da Eyüpspor'un ardından geliyor. Sarıkırmızılılar tüm bu rakamlarla Süper Lig'e göz kırpıyor. Heyecan giderek artıyor.

HEYECAN VAR

Göztepe camiası çok heyecanlı. Takımları ligde 2. basamakta. Sarı-kırmızılıların hedefi sezon sonuna kadar en azından bu basamağı koruyarak direkt Süper Lig'e yükselmek. Göz-Göz'de camia kenetlenmiş durumda.