Ban-Ban'dan kritik zafer

Trendyol 1. Lig'de play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede, Gençlerbirliği ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Ankara'da oynanan mücadeleden zaferle ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla konuk ekip oldu. 45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle kazanan bordobeyazlılar, iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. 36 puana yükselen Bandırmaspor, haftayı 6. sırada kapatmasını bildi.

SIRA ÜMRANİYE'DE

Ligde son haftalarda düşüşe geçen Gençlerbirliği'nin kötü gidişi ise bu maçta da devam etti. Galibiyet hasreti dört haftaya çıkan başkent ekibi, 32 puanla 9. sırada kaldı. Yeni bir seri yakalamak isteyen Bandırmaspor ligde gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Bordo-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyeti hedefleyecek. Manisa FK deplasmanına gidecek Gençlerbirliği ise çıkış arayacak.