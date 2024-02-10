Nicolic Körfez'de

Trendyol 1. Lig'de 2. sıradaki Kocaelispor, Süper Lig iddiasını güçlendirmek için transferin son gününde de boş durmadı. Körfez ekibi, Japon ekibi S-Pulse'ye kontratındaki çıkış maddesi olan 750 bin euro karşılığında transfer olan Brezilyalı golcüsünün boşluğunu Sırbistan'dan doldurdu. Yeşil-siyahlılar, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 31 yaşındaki santrfor Nemanja Nikolic ile anlaştı. Tecrübeli golcünün siyah-beyazlılarla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.

BU SEZON 4 GOL, 4 ASİST YAPTI

Nikolic, sezon başında Vojvodina'dan transfer olduğu Partizan Belgrad'da, 22 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Vojvodina'da forma giydiği 35 karşılaşmada 6 gol, 7 asist katkısı sağladı. Tecrübeli hücumcu, kariyerinde Partizan dışında OFK Grbalj, Rostov, Spartak, Aktobe, Vojvodina, Al-Raed ve Tobol Kostanay formalarını giydi. orvet mevkisinin dışında forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Sırp oyuncu ayrıca her iki ayağını da kullanabiliyor.