Zafer Kocaeli'nin

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Altay'ı 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda karşılaştığı rakibini 78'inci dakikada Douglas Tanque ve 90+7'nci dakikada Kouakou'nin attığı gollerle mağlup edip yükselişini sürdürdü.

ALTAY'DA EKSİK ÇOK

Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri 48 puanla lider Eyüpspor'un ardından Göztepe ile birlikte 39'ar puanla ilk iki mücadelesini sürdürdü. Altay ise 11 puanda kaldı. Transfer yasağı devam edip ara transfer döneminde 7 oyuncusunu kaybeden İzmir temsilcisi maçta altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele etti.