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Kocaeli şov

Sheydayev'i alan Kocaelispor, Paşa'dan Duhan'ın da peşinde. Trabzonsporlu eski kanat forvet Sheydayev'le 1.5 yıllık imza atan Körfez ekibi, sol bek Duhan Aksu'yla da el sıkıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Kocaeli şov

Süper Lig'i hedefleyen, 1. Lig'de 3. sıradaki Kocaelispor, transfere hız verdi. Yeşil-siyahlılar, Tayland ekibi Buriram United'dan Ramil Sheydayev'le 1.5 yıllık imza attı. Körfez Brunga Tesisleri'ne gelen 27 yaşındaki Azerbaycanlı futbolcu, imza sonrasında takımla buluştu. 2016- 18 arasında Trabzonspor'da oynayan tecrübeli hücumcu, "2008'de Azeri olan Sadıkov'un burada oynadığını biliyorum. Kocaeli'de olmayı çok istedim. Kocaelispor'un şampiyon olması için yardımcı olacağım" diye umut dağıttı. Sheydayev, bu sezon 15 maçta 1 gol, 3 asist katkısı sağladı.

DUHAN'LA İMZA AN MESELESİ

Sheydayev'i kadrosuna katan Körfez ekibi, savunma için de rotasını Kasımpaşa7ya çevirdi. Kocaelispor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan ayrılan ve sezon başında Antalyaspor'un da transfer listesine giren Duhan Aksu ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kariyerinde İstanbulspor ve Kasımpaşa bulunan 26 yaşındaki sol bek, sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinde 15 karşılaşmada forma giydi. Kocaelispor'a imza atmasının an meselesi olduğu öğrenilen genç savunmacının ismi, 2019 yılında Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile de anılmıştı.

SIRADAKİ İMZA 8 NUMARA

Ara transferde ilk olarak stopere Keçiörengücü'nün İzmitli futbolcusu Haşim Arda'yı alan Kocaelispor, daha sonra ön liberoya Hırvat Vukovic transferini yapmıştı. Sheydayev, üçüncü transfer oldu. Sol beke de Duhan Aksu'nun gelmesi halinde Körfez ekibi, rotasını 8 numara transferine çevirecek.

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