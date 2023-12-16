Haberler TFF 1.Lig Altay'da Efe imzalamıyor

Altay'da Efe imzalamıyor

Hem Avrupa’dan hem de Süper Lig’den birçok takımı peşine takan genç savunmacı Altay ile kontrat yenilemeye yanaşmadı. Pazarlıklar sürüyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay'da Efe imzalamıyor

Trendyol 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunan Altay'ın bir başka sıkıntısı da Efe Sarıkaya... 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu performansı ve potansiyeliyle hem Avrupa'nın hem de Süper Lig'in devlerini peşine takmış durumda. Genç futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar bir süredir Efe'nin menajeriyle temas halinde. Ancak kontrat imzalamaya yanaşmıyor. Son olarak Altay'ın Boluspor ile oynadığı maçı PSG scoutları takip etmişti. Altay Başkanı Murat Pervane bu sezon Efe ile anlaşmanın kümede kalmak kadar önemli olduğunu belirtti. Efe kontrat imzalamazsa sezon sonunda bonservis bedeli olmadan kulüpten ayrılacak. Sözleşmesini uzatırsa ise Altay önemli bir bonservis ile Efe'yi gönderebilecek. Efe bu sezon 12 karşılaşmada 1051 dakika süre aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…
Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC'deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı!
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf
Yusuf Yazıcı Süper Lig devine! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor’dan rekor
Hedef 2'de 2
METEOROLOJİ, AFAD, AKOM, VALİLİK... İstanbul'a uyarı üstüne uyarı: Dışarı çıkmayın! 16 Aralık hava durumu
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 16 ARALIK 2023 | İstanbul GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:59
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:56
Daha Eski
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:37
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf 00:36
"Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" "Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" 00:33
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... 00:30
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:18
Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... 23:55