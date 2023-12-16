Altay'da Efe imzalamıyor

Trendyol 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunan Altay'ın bir başka sıkıntısı da Efe Sarıkaya... 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu performansı ve potansiyeliyle hem Avrupa'nın hem de Süper Lig'in devlerini peşine takmış durumda. Genç futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar bir süredir Efe'nin menajeriyle temas halinde. Ancak kontrat imzalamaya yanaşmıyor. Son olarak Altay'ın Boluspor ile oynadığı maçı PSG scoutları takip etmişti. Altay Başkanı Murat Pervane bu sezon Efe ile anlaşmanın kümede kalmak kadar önemli olduğunu belirtti. Efe kontrat imzalamazsa sezon sonunda bonservis bedeli olmadan kulüpten ayrılacak. Sözleşmesini uzatırsa ise Altay önemli bir bonservis ile Efe'yi gönderebilecek. Efe bu sezon 12 karşılaşmada 1051 dakika süre aldı.