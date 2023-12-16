Sakarya iddialı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, Tuzlaspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor'u 3 golle geçen Tatangalar, üst üste 3. maçından da zaferle ayrıldı. 26 puana yükselen yeşil-siyahlılar, 5. sıraya çıktı. Tuzlaspor deplasmanında da galibiyet hedefleyen Tuncay Şanlı'nın öğrencileri, Süper Lig iddiasını güçlendirmek istiyor. Sakarya ekibinin Tuzla'da da en önemli kozları golcüleri Del Valle ve Ndlovu olacak.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da bireysel ve takım olarak oyuncuların isteklerini yerine getirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Tuzla deplasmanında da galibiyetten başka bir düşünceleri olmadığını vurguladı. Başarılı teknik adam, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz. Her maçın önemi, hikayesi farklı oluyor. Biz bu doğrultuda, düşüncede aynı birliktelikle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz sezon sonunda kesinlikle Süper Lig" diye umut dağıttı.