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Körfez coştu

Giresunspor deplasmanında 3 puanı 4 golle alan Kocaelispor, lider Eyüpspor’u takibini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Körfez coştu

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor ile arayı kapatma mücadelesi veren Kocaelispor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Giresunspor'a acımadı: 4-1. 21. dakikada Kadir'in kendi kalesine attığı golle ilk ayrıyı 1-0 önde kapatan Körfez, ikinci yarıya da golle başladı ve Atila ile 2-0 yaptı.

MEHMET YETMEDİ

Ev sahibi Giresunspor 65'te Mehmet ile farkı bire indirse de Kocaelispor, Tanque ve Barış Alıcı ile 2 gol daha bularak zorlu deplasmandan 3 puanla döndü ve 29 puanla Eyüpspor'u takibini sürdürdü. Körfez önümüzdeki hafta evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Giresunspor ise İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak.

SAĞLAM: KAZANMALIYDIK

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, rakip karşısında değil, zemin şartlarında zorlandıklarını ifade ederek, "Futbol zevkini ve kontrollerini artırmaktadır ancak zemin nedeniyle bazı oyuncularımız sakatlık yaşadı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, kazandık" dedi.

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