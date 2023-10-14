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Arda'ya sürpriz

Arda Turan’la uzun yıllar çalışan Arjantinli teknik adam Eyüpspor idmanına geldi. İkili adeta eski günleri yad etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Arda'ya sürpriz

İspanyol devi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı ziyaret etti. Arda Turan'ın futbolculuk döneminde uzun süre teknik direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü teknik adam, İstanbul'u ziyaretinde eski futbolcusunu da unutmadı. Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım.

SENİ SEVİYORUM MİSTER

Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim ve takımım için çok büyük sürprizdi. Tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek, kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim.

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