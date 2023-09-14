Körfez'de geri sayım

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Kocaelispor, transferin bitimine 1 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Körfez temsilcisi, 6 ve 8 numara arayışında Hataysporlu Rayan Aabid ve Yılport Samsunsporlu Youssef Ait Bennasser'den haber bekliyor. Kulübü Yılport Samsunspor ile sözleşmesini feshetmeyen 27 yaşındaki Faslı orta saha Bennasser'in transferinde belirsizlik sürüyor. Bordo-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesini uzatan 31 yaşındaki Faslı Aabid için de Hatayspor'a transfer teklifi iletildi. Yeşil-siyahlılar, bu iki isimden birisini mutlaka kadrosuna katmak istiyor.