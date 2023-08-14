Çorum süper başladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Tuzlaspor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında müthiş futbolunu 3 golle süsleyip, 1. Lig'e süper bir başlangıç yaptı. 6. dakikada penaltıdan Verheijdt, gol perdesini açtı. 11. dakikada Ferhat Yazgan, skoru 2-0 yapan golü ağlara gönderdi. İkinci yarıda 50. dakikada Çorum ekibi bir penaltı djaha kazandı. Topun başına yine Verheijdt geçti ve farkı üçe çıkardı. Kalan sürede skor avantajını korumayı başaran Çorum FK, Trendyol 1. Lig'e 3 gollü galibiyetle başladı.
Trendyol1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Tuzlaspor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında müthiş futbolunu 3 golle süsleyip, 1. Lig'e süper bir başlangıç yaptı. 6. dakikada penaltıdan Verheijdt, gol perdesini açtı. 11. dakikada Ferhat Yazgan, skoru 2-0 yapan golü ağlara gönderdi. İkinci yarıda 50. dakikada Çorum ekibi bir penaltı djaha kazandı. Topun başına yine Verheijdt geçti ve farkı üçe çıkardı. Kalan sürede skor avantajını korumayı başaran Çorum FK, Trendyol 1. Lig'e 3 gollü galibiyetle başladı.