Haberler TFF 1.Lig Çorum süper başladı

Çorum süper başladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Tuzlaspor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında müthiş futbolunu 3 golle süsleyip, 1. Lig'e süper bir başlangıç yaptı. 6. dakikada penaltıdan Verheijdt, gol perdesini açtı. 11. dakikada Ferhat Yazgan, skoru 2-0 yapan golü ağlara gönderdi. İkinci yarıda 50. dakikada Çorum ekibi bir penaltı djaha kazandı. Topun başına yine Verheijdt geçti ve farkı üçe çıkardı. Kalan sürede skor avantajını korumayı başaran Çorum FK, Trendyol 1. Lig'e 3 gollü galibiyetle başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Çorum süper başladı
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Tuzlaspor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında müthiş futbolunu 3 golle süsleyip, 1. Lig'e süper bir başlangıç yaptı. 6. dakikada penaltıdan Verheijdt, gol perdesini açtı. 11. dakikada Ferhat Yazgan, skoru 2-0 yapan golü ağlara gönderdi. İkinci yarıda 50. dakikada Çorum ekibi bir penaltı djaha kazandı. Topun başına yine Verheijdt geçti ve farkı üçe çıkardı. Kalan sürede skor avantajını korumayı başaran Çorum FK, Trendyol 1. Lig'e 3 gollü galibiyetle başladı.
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