Haberler TFF 1.Lig Bilal Sakarya’da

Bilal Sakarya’da

Transferin hızlı ekibi Tatangalar, geçen sezon Tuzlaspor forması giyen 28 yaşındaki kanat Bilal Başacıkoğlu’nu renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Bilal Sakarya’da

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Yonathan Del Valle, Rajko Rotman ve Erdi Dikmen gibi isimlerle güçlendiren yeşil-siyahlıların son bombası Bilal Başacıkoğlu oldu. Geçen sezon Tuzlaspor forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Hollanda'da yetişen tecrübeli kanat, 2018 yılında Kayserispor formasıyla ayak bastığı Türkiye kariyerinde Trabzonspor ve Gaziantep FK gibi kulüplerde top koşturdu. Hızıyla ön plana çıkan Bilal, geçen yıl Tuzlaspor'da 19 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Heracles, Heerenveen ve Feyenoord formaları giydiği Hollanda'da 158 kez görev yaptı. Her iki kanatta da oynayan Bilal, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken; 27 de asist yapmayı başarmıştı.

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