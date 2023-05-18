Haberler TFF 1.Lig Bodrum tarih yazdı

Bodrum tarih yazdı

Lider Samsunspor'u 1-0 yenen Bodrumspor, playoff'lara kalarak tarih yazdı. Kulüp tarihinde ilk defa 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde geçen sezon 2. Lig play-off finalini kazanıp 1. Lig'e çıkmıştı. Ege ekibi, evinde Göztepe'yi yenerse 4. olacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını alacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Bodrum tarih yazdı
Lider Samsunspor'u 1-0 yenen Bodrumspor, playoff'lara kalarak tarih yazdı. Kulüp tarihinde ilk defa 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde geçen sezon 2. Lig play-off finalini kazanıp 1. Lig'e çıkmıştı. Ege ekibi, evinde Göztepe'yi yenerse 4. olacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını alacak.
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