Bodrum tarih yazdı

Lider Samsunspor'u 1-0 yenen Bodrumspor, playoff'lara kalarak tarih yazdı. Kulüp tarihinde ilk defa 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde geçen sezon 2. Lig play-off finalini kazanıp 1. Lig'e çıkmıştı. Ege ekibi, evinde Göztepe'yi yenerse 4. olacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını alacak.
Lider Samsunspor'u 1-0 yenen Bodrumspor, playoff'lara kalarak tarih yazdı. Kulüp tarihinde ilk defa 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde geçen sezon 2. Lig play-off finalini kazanıp 1. Lig'e çıkmıştı. Ege ekibi, evinde Göztepe'yi yenerse 4. olacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını alacak.