Altınordu ateşe düştü!

Erzurum'a 1-0 yenilerek son haftaya düşme hattında giren Altınordu, işini mucizelere bıraktı. Erzurum'a geçilip 34 puanla 16. sıraya gerileyen İzmir ekibi, Süper Lig için 1 puana ihtiyacı olan Rize'yi yenemezse 9 yıl sonra 2. Lig'e düşecek. Altınordu kazansa bile Erzurum ve G.Birliği yenilmezse yine lige mendil sallayacak.
Erzurum'a 1-0 yenilerek son haftaya düşme hattında giren Altınordu, işini mucizelere bıraktı. Erzurum'a geçilip 34 puanla 16. sıraya gerileyen İzmir ekibi, Süper Lig için 1 puana ihtiyacı olan Rize'yi yenemezse 9 yıl sonra 2. Lig'e düşecek. Altınordu kazansa bile Erzurum ve G.Birliği yenilmezse yine lige mendil sallayacak.