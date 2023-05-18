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Ardalı Eyüp’ün finali

1. Lig'in en pahalı takımı Eyüpspor, Arda Turan'la 4. maçında da kazanamadı. Deplasmanda Bolu'ya 2-0 yenilen İstanbul ekibi, Turan'la 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve sadece 1 gol attı. Eyüp evinde, ilk yarıda 2-1 yenildiği Keçiörengücü ile oynayacak ve play-off için 1 puan yetiyor. Ancak başkent ekibi kazanırsa ikili averajla play-off'lara yükselen son takım olmayı başaracak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ardalı Eyüp’ün finali
1. Lig'in en pahalı takımı Eyüpspor, Arda Turan'la 4. maçında da kazanamadı. Deplasmanda Bolu'ya 2-0 yenilen İstanbul ekibi, Turan'la 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve sadece 1 gol attı. Eyüp evinde, ilk yarıda 2-1 yenildiği Keçiörengücü ile oynayacak ve play-off için 1 puan yetiyor. Ancak başkent ekibi kazanırsa ikili averajla play-off'lara yükselen son takım olmayı başaracak.
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