Ardalı Eyüp’ün finali

1. Lig'in en pahalı takımı Eyüpspor, Arda Turan'la 4. maçında da kazanamadı. Deplasmanda Bolu'ya 2-0 yenilen İstanbul ekibi, Turan'la 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve sadece 1 gol attı. Eyüp evinde, ilk yarıda 2-1 yenildiği Keçiörengücü ile oynayacak ve play-off için 1 puan yetiyor. Ancak başkent ekibi kazanırsa ikili averajla play-off'lara yükselen son takım olmayı başaracak.
1. Lig'in en pahalı takımı Eyüpspor, Arda Turan'la 4. maçında da kazanamadı. Deplasmanda Bolu'ya 2-0 yenilen İstanbul ekibi, Turan'la 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve sadece 1 gol attı. Eyüp evinde, ilk yarıda 2-1 yenildiği Keçiörengücü ile oynayacak ve play-off için 1 puan yetiyor. Ancak başkent ekibi kazanırsa ikili averajla play-off'lara yükselen son takım olmayı başaracak.