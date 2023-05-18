Süper geri sayım

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü oynanacak normal sezonun son maçları öncesinde Süper Lig'e direkt çıkacak 2. takım ya Rizespor ya da Pendikspor olacak. Sahasında düşme hattındaki Altınordu'yu ağırlayacak 67 puanlı Rizespor'a 1 puan yetiyor. 3'üncü sırayı garantileyip play-off finali oynamaya hak kazanan 64 puanlı Pendik ise ikili averajda üstün olduğu Karadeniz ekibinin mağlubiyetini bekleyip Süper Lig'e direkt çıkmanın hesabını yapıyor.

GÖZTEPE'DE HEDEF 4. SIRA

Rizespor'la 3-3 berabere kalarak playoff etabına kalmayı başaran Göztepe, son hafta Bodrumspor'u yenmesi ve Eyüpspor'un da puan kaybı yaşaması halinde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayacak. Üçüncü sıraya çıkma ihtimali bulunmayan Göztepe, ligi dördüncü veya beşinci bitirmesi durumunda play-off ilk turunda saha avantajını elde edecek. Üçüncünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncü ile yedinci, beşinci ile de altıncı play-off ilk turunda karşılaşacak.

ÜÇLÜ AVERAJDA SAKARYA AVANTAJLI

Keçiörengücü'nü konuk edecek Eyüpspor da Göztepe gibi galip gelirse, bu sefer 3 takım Sakaryaspor, Göztepe ve Eyüpspor'un puanları eşitlenecek. Bu durumda kendi aralarındaki maçlara göre Sakaryaspor dördüncü, Göztepe beşinci ve Eyüpspor altıncı olacak.