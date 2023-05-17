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Spor Toto 1. Lig’de son haftanın programı açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), play-off heyecanının sürdüğü Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:19
Spor Toto 1. Lig’de son haftanın programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programı şöyle:

20 Mayıs Cumartesi

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 Mayıs Pazar

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği
16.00 Erzurumspor FK - Boluspor
16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu
16.00 Manisa FK - Pendikspor
16.00 Bodrumspor - Göztepe
16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

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