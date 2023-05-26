Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | 1. Lig Play-off

Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | 1. Lig Play-off

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Bodrumspor ile Göztepe, Bodrum İlçe Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip play-off üst tura yükselecek. Bodrumspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 17:30
Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | 1. Lig Play-off

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Bodrumspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan ekip play-off turunda üst tura yükselecek.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

Bodrumspor normal sezonu 4. sırada tamamladı.

Göztepe ise play-off'a 7. sıradan girdi.

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Bodrumspor: Sousa, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı.

Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan, Palmer, Mamah, Ngalina, Kvasina.


BODRUMSPOR - GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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