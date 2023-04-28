Samsunspor’a Kosta Rikalı kaleci

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un ilk transferinin Kosta Rikalı kaleci Chamorro olduğu iddia edildi. Deportivo Saprissa'da oynayan 23 yaşındaki kaleci için kırmızı-beyazlıların rakibinin ise Makedonya'dan bir takım olduğu öne sürüldü. TeleTica'nın iddiasına göre; daha önce ülke dışında forma giymeyen 1.83 boyundaki Chamorro, Avrupa'da futbol oynamaya hazır. Bu sezon 37 maçta oynarken, 2 kez de milli oldu.
SüperLig'in yeni takımı Samsunspor'un ilk transferinin Kosta Rikalı kaleci Chamorro olduğu iddia edildi. Deportivo Saprissa'da oynayan 23 yaşındaki kaleci için kırmızı-beyazlıların rakibinin ise Makedonya'dan bir takım olduğu öne sürüldü. TeleTica'nın iddiasına göre; daha önce ülke dışında forma giymeyen 1.83 boyundaki Chamorro, Avrupa'da futbol oynamaya hazır. Bu sezon 37 maçta oynarken, 2 kez de milli oldu.