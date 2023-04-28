Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’a Kosta Rikalı kaleci

Samsunspor’a Kosta Rikalı kaleci

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un ilk transferinin Kosta Rikalı kaleci Chamorro olduğu iddia edildi. Deportivo Saprissa'da oynayan 23 yaşındaki kaleci için kırmızı-beyazlıların rakibinin ise Makedonya'dan bir takım olduğu öne sürüldü. TeleTica'nın iddiasına göre; daha önce ülke dışında forma giymeyen 1.83 boyundaki Chamorro, Avrupa'da futbol oynamaya hazır. Bu sezon 37 maçta oynarken, 2 kez de milli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Samsunspor’a Kosta Rikalı kaleci
Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un ilk transferinin Kosta Rikalı kaleci Chamorro olduğu iddia edildi. Deportivo Saprissa'da oynayan 23 yaşındaki kaleci için kırmızı-beyazlıların rakibinin ise Makedonya'dan bir takım olduğu öne sürüldü. TeleTica'nın iddiasına göre; daha önce ülke dışında forma giymeyen 1.83 boyundaki Chamorro, Avrupa'da futbol oynamaya hazır. Bu sezon 37 maçta oynarken, 2 kez de milli oldu.
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