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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak Tuzlaspor-Altaş Denizlispor, Dyorex Boluspor-Bodrumspor ve Göztepe-Yılport Samsunspor maçlarıyla start alacak. İşte haftanın programı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 11:52
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasındaki maçların programı şöyle:

7 Nisan Cuma:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)

Not: Ankara Keçiörengücü haftayı bay geçecek. Adanaspor ile karşılaşması gereken Pendikspor ile Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Gençlerbirliği, 31. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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