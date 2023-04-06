Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
7 NİSAN CUMA
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
8 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan
9 NİSAN PAZAR:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Mert Güzenge