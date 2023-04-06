Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

7 NİSAN CUMA

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

8 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 NİSAN PAZAR:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Mert Güzenge