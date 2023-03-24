Samsunspor 2-0 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında lider Samsunspor evinde Altınordu'yu Douglas Tanque ve Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Haftanın açılış maçında kayıpsız geçen Karadeniz ekibi puanını 57'ye yükseltti.

Altınodu 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



10. dakikada Emirhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Erdi'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



34. dakikada Ali Dere'nin soldan ortasında penaltı noktası üzerinden yarım vole vuran Ali Özgün'ün şutunu kaleci Szumski güçlükle çeldi.



39. dakikada ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Osman Çelik'in şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.



68. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Tanque, topu ağlara gönderdi. 1-0



74. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Fofana'nın şutunda kaleci Ali Emre topu iki hamlede kontrol etti.



87. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.



89. dakikada Cihan'ın ara pasını iyi kontrol eden Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0