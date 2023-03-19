Haberler TFF 1.Lig Boluspor 3-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 3-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Boluspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dejvi Bregu, 61. dakikada Veaceslav Posmac ve 90+6. dakikada Dino Ndlovu kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü Malaly Dembele'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 18:43
Boluspor 3-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Keçiörengücü'nün golünü 5. dakikada Malaly Dembele kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 51. dakikada Dejvi Bregu, 61. dakikada Veaceslav Posmac ve 90+6. dakikada Dino Ndlovu'dan geldi.

5 maçtır kazanamayan Boluspor, kötü serisine son verirken, 3 maçtır galip gelen Keçiörengücü'nün serisi de bitirmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 38'e yükseldi. Keçiörengücü'nün puanı ise 46'da kaldı.

Gelecek hafta Boluspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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