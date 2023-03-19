Boluspor 3-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Keçiörengücü'nün golünü 5. dakikada Malaly Dembele kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 51. dakikada Dejvi Bregu, 61. dakikada Veaceslav Posmac ve 90+6. dakikada Dino Ndlovu'dan geldi.
5 maçtır kazanamayan Boluspor, kötü serisine son verirken, 3 maçtır galip gelen Keçiörengücü'nün serisi de bitirmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 38'e yükseldi. Keçiörengücü'nün puanı ise 46'da kaldı.
Gelecek hafta Boluspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.