Giray Bulak: En iyi şekilde hazırlanıyoruz

1. Lig'in 24. haftasında 5 Mart'ta Sakaryaspor'u konuk edecek Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, alt sıralardan kurtulmak için son maçlarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını dile getirdi. Bulak, Sakarya maçına en iyi şekilde çalıştıklarını belirtip "Tahtamız kapalı olduğu için transfer yapamıyoruz. Kadromuzu en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

'EKSİKLERİ MİNİMUMA İNDİRECEĞİZ'

Bulak ayrıca "Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz" ifadelerini kullandı. Usta hoca ayrıca taraftarların desteğine çok ihtiyaç duyduklarını da söyledi.