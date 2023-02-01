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Göztepe Aliou Traore'yi transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'den orta saha Aliou Traore'yi renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:29
Göztepe Aliou Traore'yi transfer etti!
Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe, ara transfer döneminde 3'üncü takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'den orta saha Aliou Traore'yi resmen kadrosuna dahil etti. ABD temsilcisi Colarado Springs'ten golcü Michee Ngaline ve Almanya'nın Kaiserslautern takımından ofansif orta saha Hikmet Çiftçi'yi renklerine bağlayan Göztepe, Traore ile 1.5 yıllık mukavele yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2001 doğumlu orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 1 yıl kulüp opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

YABANCI SAYISI 9'A ÇIKTI

Traore'nin gelmesiyle Göztepe'de yabancı sayısı 9'a yükseldi. Statü gereği kadrosunda 8 yabancı futbolcu bulundurmak zorunda olan Göztepe'de Beşiktaş'tan kiralanıp halen gönderilmeye çalışıyan Boşnak golcü Adjin Hasic'le yollar ayrılacak. Hasic'le birlikte Dino Arslanagic, Marco Mihojevic, Romal Palmer, Obinna Mamah, Isaac Atanga, Marko Kvasina, Michhe Ngalina ve Aliou Traore şu anda Göztepe'nin yabancı oyuncu kadrosunda yer alıyor. Göztepe transfer döneminde orta saha oyuncusu David Tijanic'i Suudi Arabistan takımı Al Adalah'a kiralamıştı.

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