Samsun 'Süper' olacak

Karadenizekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, ikinci devre öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Deneyimil çalıştırıcı "Ara öncesinde son maçı kazanmıştık. Yine kazanarak dönmek istiyoruz. Altay tecrübeli bir takım. Fiziksel, taktiksel ve mental açıdan iyi bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızın performanı yüksekti. Lige güçlü bir geri dönüş yapmak istiyoruz" dedi. Eroğlu, Karadeniz ekibini şampiyonluğa taşıyarak Samsun şehrine yeniden Süper Lig heyecanı yaşatacaklarını da söyledi. Usta hoca "Biz bu şehre söz verdik. Sözümüzü de tutacağız. Sezon sonunda Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu. Süper Lig'den 4 transfer yapacaklarını yineledi.