Göztepe Eren Derdiyok transferi için harekete geçti

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 24 puanla Play-Off hattına uzak bir konumda bitiren Göztepe dış transferde düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, ilk yarıda hücum hattında forma giyen Kvasina, Ali Akman, Hasic gibi isimlerden formsuzluğu, Hüsamettin'den ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Bu nedenle golcü takviyesi kaçınılmaz oldu. Sarı-kırmızılılar rotayı Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden eski oyuncusu Eren Derdiyok'a çevirdi. Yönetimin Süper Lig'de olduğu 2019- 2020 sezonunda kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcuya bir teklif götürdüğü iddia edildi.

EN İYİ TEKLİF GÖZTEPE'DEN

A.Gücü'nde sadece 1 maçta forma giyen Eren'in ayrılmak istediği belirtildi. Eren'e 2. Lig ekibi Amed Sportif ile Kocaelispor'un da talip olduğu ancak şu ana dek en iyi teklifi Göztepe'nin yaptığı belirtilirken, transferde oyuncunun kararı da belirleyici olacak. Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eren'in bonservis maliyetinin düşük olması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 GOL ATTI ŞAMPİYON YAPTI!

Basel, Levenkusen, Galatasaray ve Kasımpaşa gibi önemli ekiplerde forma giyen Eren, geçen sezon Ankaragücü'nde 31 maçta kaydettiği 10 golle takımını Süper Lig'e çıkardı, Galatasaray ile iki Spor Toto Süper Lig, bir Süper Kupa, Basel ile de İsviçre Süper Lig'i kupasını da kaldırdı. 34 yaşındaki futbolcu sadece 5 lig maçında oynadığı Göztepe'den ayrıldıktan sonra ise Özbekistan ekibi, Pakhtakor'a transfer olmuştu

Basel doğumlu olan Eren, İsviçre Milli Takımı'nı tercih ederken, uluslararası arenada 48 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı.