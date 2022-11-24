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Yeri Süper Lig

Usta çalıştırıcı, “Bu lig, zor bir lig. Bunun için çok çalışıp sezon sonu Samsunspor’u layık olduğu Süper Lig’e çıkartacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Yeri Süper Lig

Samsunspor hocası Hüseyin Eroğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren Samsunspor'un yerinin Süper Lig olduğunu söylediğini belirtti. Performansları ve taraftarlarıyla ortaya koyacakları futbol, alacakları sonuçlarla bu söylemi desteklemeleri gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Bu lig, zor bir lig. Bunun için çok çalışıp sezon sonu Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e inşallah çıkartacağız" dedi.

GENÇLERE ŞANS VERİYORUZ

Samsun'un Türk futboluna Tanju Çolak, Serkan Aykut, Celil Sağır gibi pek çok oyuncu yetiştirdiğinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti: "Son 4 yıldır tüm planların şampiyonluk üzerine kurgulanması, ister istemez genç oyuncuların şansını biraz düşürdü ama ben geldikten sonra Yunus Emre Çift, Muhammet Ali Özbaskıcı, Polat Yaldır gibi genç oyunculara şans vermeye başladık" diye konuştu.

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