Göztepe'de hedef 4'te 4

Yeni Malatya ve Denizlispor maçlarını kazanan Göztepe, kasım ayı içinde ligde 4 zorlu maça çıkacak. İlk olarak play-off hattındaki Y.Samsun'a konuk olacak Göztepe, ardından zirve mücadelesi veren Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sonrasında lider Eyüpspor'la İstanbul'da kozlarını paylaşıp, İzmir derbisinde Altay'la sahasında oynayacak. Göz-Göz'de hedef 4'te 4 yapmak.
YeniMalatya ve Denizlispor maçlarını kazanan Göztepe, kasım ayı içinde ligde 4 zorlu maça çıkacak. İlk olarak play-off hattındaki Y.Samsun'a konuk olacak Göztepe, ardından zirve mücadelesi veren Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sonrasında lider Eyüpspor'la İstanbul'da kozlarını paylaşıp, İzmir derbisinde Altay'la sahasında oynayacak. Göz-Göz'de hedef 4'te 4 yapmak.