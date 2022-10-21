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Eyüpspor 2-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor ile Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Recep Niyaz kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü Kabongo Kassongo'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 22:33
Eyüpspor 2-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'ndaki mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor, Kabongo Kassongo'nun 6. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Eyüpspor, 32. dakikada Recep Niyaz'ın attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı, 52. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eyüpspor, ikinci yarıda penaltı kazandı. 62. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Friday Eze, topu ağlara gönderemedi. Eyüpspor'da 90. dakikada sahneye bir kez daha Recep Niyaz çıktı ve İstanbul temsilcisi sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 21 puana yükseldi. Sakaryaspor, 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Altay'ı ağırlayacak.

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