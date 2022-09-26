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Önder Karaveli Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli ile anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 20:18
Önder Karaveli Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Turuncu beyazlılar Beşiktaş'ın eski hocası Önder Karaveli ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir. ifadeleri kullanıldı.

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