Göztepe’de Atınç sevinci

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır oynamayan Atınç Nukan tamamen iyileşti. Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki stoper, hazır duruma geldi.
Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır oynamayan Atınç Nukan tamamen iyileşti. Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki stoper, hazır duruma geldi.