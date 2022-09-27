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Göztepe’de Atınç sevinci

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır oynamayan Atınç Nukan tamamen iyileşti. Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki stoper, hazır duruma geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Göztepe’de Atınç sevinci
Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır oynamayan Atınç Nukan tamamen iyileşti. Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki stoper, hazır duruma geldi.
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