Eroğlu iddialı

Yılport Samsunspor'da Bayram Bektaş'ın yerine getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kendisini 1+1 yıllık Yılport Samsunspor'lu yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Eroğlu 2012-22 yılları arasında Altınordu'da teknik direktörlük yaptı. İmza töreni sonrası Yılport Samsunspor taraftarlarına seslenen 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Çok heyecanlıyım, futbol şehrine geldim. Ben bu ligde tecrübeliyim, hep birlikte demir gibi olursak, başaracağımıza inanıyorum. 11 yıllık hasrete son vereceğiz. Söz veriyorum" diye iddialı konuştu.