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Pendikspor kaptı kaçtı

Ligin yeni ekibi, Altınordu deplasmanında Leandro Kappel’in golüyle 1 puanı kurtardı. Henüz galibiyeti olmayan Altınordu, Ahmet Dereli ile 1 puan alsa da tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Pendikspor kaptı kaçtı

Futbolcu fabrikası Altınordu, maziyi arıyor... Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, Kappel'in golüne Ahmet Dereli ile karşılık vererek 1 puana razı oldu: 1-1. İstanbul temsilcisi Pendik, 24. dakikada Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Altınordu ilk yarının uzatma dakikalarında Ahmet Dereli ile skora denge getirdi ve soyunma odasına umutlu gitti: 1-1. Ancak ikinci yarıda her iki ekibin de çabaları gol getirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, düşme hattından çıkamadı. Pendikspor ise haftayı 8 puanla 7. sırada kapattı.

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