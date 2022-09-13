Pendikspor kaptı kaçtı

Futbolcu fabrikası Altınordu, maziyi arıyor... Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, Kappel'in golüne Ahmet Dereli ile karşılık vererek 1 puana razı oldu: 1-1. İstanbul temsilcisi Pendik, 24. dakikada Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Altınordu ilk yarının uzatma dakikalarında Ahmet Dereli ile skora denge getirdi ve soyunma odasına umutlu gitti: 1-1. Ancak ikinci yarıda her iki ekibin de çabaları gol getirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, düşme hattından çıkamadı. Pendikspor ise haftayı 8 puanla 7. sırada kapattı.