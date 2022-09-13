Haberler TFF 1.Lig Göztepe'den Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! Cevabı...

Göztepe'den Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! Cevabı...

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük'te çalışan genç teknik adam Volkan Demirel'e teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:51
Göztepe'den Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! Cevabı...

Spor Toto 1'inci Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi.

GÖZTEPE, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Son olarak Fatih Karagümrük'te çalışan genç teknik adam, kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğünü söyledi. Demirel'den beklediği cevabı alamayan yönetim diğer alternatiflere yöneldi.

HAFTA SONUNA KADAR ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa ve Tamer Tuna'yı listesinde bulunduran Göz-Göz'ün Yılport Samsunspor'dan ayrılan Bayram Bektaş'ı da gündemine aldığı kaydedildi. Bektaş, Göztepe'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 sezonunda sarı-kırmızılıları çalıştırdı. Bektaş'ın yabancı dil bilmesi de avantaj olarak değerlendirildi. Henüz net kararını vermeyen yönetimin hafta sonuna kadar teknik adam sorununu çözeceği vurgulandı.

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