Rassoul Eyüp’e

Transferin en hızlı ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Khadim Rassoul'u de kadrosuna katıyor. Kulübüyle anlaşan eflatun-sarılılar, 26 yaşındaki Senegalli stoperle görüşmelerini sürdürüyor. Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı için takım kadrosunda yer almayan Rassoul, 2018'de imza attığı Demir'de 4 sezonda 101 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Transferin en hızlı ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Khadim Rassoul'u de kadrosuna katıyor. Kulübüyle anlaşan eflatun-sarılılar, 26 yaşındaki Senegalli stoperle görüşmelerini sürdürüyor. Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı için takım kadrosunda yer almayan Rassoul, 2018'de imza attığı Demir'de 4 sezonda 101 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü.