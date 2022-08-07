Haberler TFF 1.Lig Rassoul Eyüp’e

Rassoul Eyüp’e

Transferin en hızlı ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Khadim Rassoul'u de kadrosuna katıyor. Kulübüyle anlaşan eflatun-sarılılar, 26 yaşındaki Senegalli stoperle görüşmelerini sürdürüyor. Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı için takım kadrosunda yer almayan Rassoul, 2018'de imza attığı Demir'de 4 sezonda 101 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Rassoul Eyüp’e
Transferin en hızlı ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Khadim Rassoul'u de kadrosuna katıyor. Kulübüyle anlaşan eflatun-sarılılar, 26 yaşındaki Senegalli stoperle görüşmelerini sürdürüyor. Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı için takım kadrosunda yer almayan Rassoul, 2018'de imza attığı Demir'de 4 sezonda 101 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
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