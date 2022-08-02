Altınordu ‘8’ arıyor

Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Ufuk Kahraman, "Eksik olarak sadece 8 numara kaldı. Acelemiz yok. Kendi felsefemize uygun bir oyuncu bakıyoruz" diye konuştu. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan İzmir ekibi, Akhisar'dan santrfor Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı'ya imza attırmıştı.



KAF-KAF'TA İZİN ZAMANI

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, 12 günlük Bolu kampını bugün tamamlayacak. Teknik direktör Erman Güraçar, yeşil- kırmızılı oyunculara 2 gün izin verecek. İzmir ekibi, 5 Ağustos Cuma günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden toplanıp antrenmanlara başlayacak. Güraçar'ın 31 kişilik kadroda eleme yapmak için bu etabı da gözden geçireceği öğrenildi.



18'DE FUTBOLU BIRAKTI

Altay'ın altyapısından yetişen genç futbolcu Kerem Gül, tespit edilen sağlık sorunları nedeniyle profesyonel kariyerine başlayamadan futbola veda etti. 2004 doğumlu stoperin kalbinde problem belirlendi. 18 yaşındaki savunma oyuncusuna doktorlar, "Futbol oynaması riskli" raporu verdi. Kerem, yaşanan bu gelişmelerin ardından futbola veda etmek zorunda kaldı.



BAL-KES'TEN İKİ İMZA

TFF 2. Lig'e düştükten sonra transfer yasağını kaldırmaya çalışan Balıkesirspor, iç transferde Birol Parlak'la da yeniden anlaştı. Son 2 sezondur 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasını giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu sözleşme yeniledi. Kırmızıbeyazlılar daha önce Atilla Özmen ve İbrahim Halil Çolak'la kontrat yenilemişti. Başkan Nedim Ömer, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.