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Adis Bodrum’da

Türkiye’de Göztepe, Konyaspor, Y.Malatya ve Antalyaspor’da oynayan Adis Jahovic’in yeni durağı Bodrumspor oldu. Resmi imza çok yakın.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Adis Bodrum’da

Son olarak Göztepe forması giyen Adis Jahovic'in yeni kulübü belli oldu. Sezonun sona ermesiyle beraber 35 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple kontratı bitmişti. Birçok takım da onun tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanmak için kuyruğa girmişti. Yarışı kazanan Bodrumspor oldu. İlk görüşmeler geçen hafta başlamış ancak yıldız golcünün istediği rakam yüksek bulunmuştu. Sıkı pazarlıkların ardından tecrübeli forvet Jahovic dün Bodrumspor'a "Evet" dedi.


Bodrumspor'da teknik direktör Taşdemir geçen hafta yaptığı konuşmada Jahovic'i almaları halinde kadrolarının ciddi manada güçleneceğini belirtmişti. İsmet hoca böylece aradığı forvete kavuştu. Ege temsilcisi, süper yıldız Adis Jahovic'in haricinde Altınordu'dan Recep Aydın, Trabzonspor'dan Koray Kılınç, Antalyaspor'dan Harun Alpsoy, Hatayspor'dan Abdurrahman Canlı'yı renklerine bağlamıştı. Bodrumspor yeni yükseldiği Spor Toto 1. Lig'den de Süper Lig'e çıkmanın planlarını kuruyor.


157 DEFA AĞLARI SARSTI
Adis Jahovic uzun kariyerinde tam 12 ekipte forma giydi. Tecrübeli forvet oyuncusu toplamda 398 karşılaşmaya çıktı. 157 defa meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 39 asist yaptı. Kariyeri boyunca 70 defa sarı kartla cezalandırıldı. 10 kez atıldı.

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