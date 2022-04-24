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Serikspor 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Kırmızı Grup 36. hafta maçında Serikspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı ve 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Bozan ve Onur Ramazan Toprak kaydetti. Serikspor'un tek golü Çınar Tarhan'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 16:55 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:03
Serikspor 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serikspor ile Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 36. haftasında kozlarını paylaştı. İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yusuf Aydın düdük çaldı.

Sakaryaspor deplasmandaki müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ömer Bozan ve 66'da Onur Ramazan Toprak kaydetti. Serikspor'un tek golü ise 68. Dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

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Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın yönetiminde çıktığı 4. maçında 10. puanlarını alan Sakaryaspor, 81 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Bodrumspor'a 2 hafta kala 10 puan fark atarak Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

Spor Toto 2. Lig'de Serikspor gelecek hafta Turgutluspor deplasmanına konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

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