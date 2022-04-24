Serikspor 1-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serikspor ile Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 36. haftasında kozlarını paylaştı. İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yusuf Aydın düdük çaldı.

Sakaryaspor deplasmandaki müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ömer Bozan ve 66'da Onur Ramazan Toprak kaydetti. Serikspor'un tek golü ise 68. Dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.



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Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın yönetiminde çıktığı 4. maçında 10. puanlarını alan Sakaryaspor, 81 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Bodrumspor'a 2 hafta kala 10 puan fark atarak Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

Spor Toto 2. Lig'de Serikspor gelecek hafta Turgutluspor deplasmanına konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.