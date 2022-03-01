Altınordu nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşan Altınordu, rakibini yenerek 8 maçlık puan hasretini dindirdi. Kırmızımavililere galibiyeti getiren golü 77. dakikada tecrübeli golcü Ahmet İlhan Özek attı. Hayati önem taşıyan maçtan zaferle ayrılan Altınordu, puanını 25'e yükseltip 17. sıraya yerleşti. Son 13 maçında sadece bir galibiyeti olan Menemenspor ise 29 puanla düşme hattına yaklaştı.

SEYİRCİ REKORU GELDİ

Bu sezon seyirci rekoru BB Erzurumspor- Ankaragücü karşılaşmasında kırıldı. Dadaşlar zirveyi yakından ilgilendiren maça büyük ilgi gösterdi. Maça Süper Lig'i kıskandıracak sayıda taraftar aktı. Önemli randevuyu 16 bin taraftar izledi. Maçı 1-0 Başkent ekibi kazanmıştı.

BAŞKANLIK APTALLIK!

Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım hakemleri eleştirdi. Yıldırım "Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz. Tam bir komedi. Türkiye'de başkanlık tamamen aptallık" ifadelerini kullandı.

'LİGDE KALMALIYIZ'

Bursaspor'da yeni başkan Ömer Furkan Banaz mazbatasını aldı. Yeşil- beyazlı ekibin başkanı, "Bolu maçına kadar kulüpte yapmamız gereken acil işler var. Azami gayret göstereceğiz. Sportif açıdan hedefimiz takımımızı ligde tutmak en büyük amacımız" dedi.