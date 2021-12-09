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Hedef şampiyonluk

Samsunspor kaptanı Yasin Öztekin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Son 4 haftada 10 puan toplayarak takım olarak çıkış yakaladıklarını belirten Yasin, "Galibiyetlerle takım içinde havamız iyi, öz güvenimiz yerine geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Hedef şampiyonluk
Samsunspor kaptanı Yasin Öztekin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Son 4 haftada 10 puan toplayarak takım olarak çıkış yakaladıklarını belirten Yasin, "Galibiyetlerle takım içinde havamız iyi, öz güvenimiz yerine geldi. Tabii ki rehavete kapılmaya gerek yok, sonuçta lig uzun bir maraton. Her hafta yüzde 100'ümüzü verip 3 puanları toplamamız lazım" diye konuştu.

A.GÜCÜ'NÜ YENMELİYİZ

İlk yarının bitmesine 4 hafta kaldığını hatırlatan Yasin, "Galibiyetlerimize Ankaragücü ile devam edeceğiz. Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Geçen yıl çok inandık istedik ama maalesef başaramadık. Bu yıl biraz geriden geliyoruz. Her hafta iyi mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Taraftarlara destek çağrısı yapan Öztekin, "Taraftarları tribünlere davet ediyorum. İyi bir hava yakaladık. Özellikle A.Gücü maçında 90 dakika desteklesinler" yorumunu yaptı.
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