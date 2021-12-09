Hedef şampiyonluk

A.GÜCÜ'NÜ YENMELİYİZ
İlk yarının bitmesine 4 hafta kaldığını hatırlatan Yasin, "Galibiyetlerimize Ankaragücü ile devam edeceğiz. Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Geçen yıl çok inandık istedik ama maalesef başaramadık. Bu yıl biraz geriden geliyoruz. Her hafta iyi mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Taraftarlara destek çağrısı yapan Öztekin, "Taraftarları tribünlere davet ediyorum. İyi bir hava yakaladık. Özellikle A.Gücü maçında 90 dakika desteklesinler" yorumunu yaptı.
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