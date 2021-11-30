TFF 1. Lig'den haberler (29.11. 2021)

TUZLA-ERZURUM MAÇI ERTELENDİ



Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor-BB Erzurum maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Tuzlaspor, 14. haftanın kapanış maçında dün saat 20.00'de Vefa Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacaktı. İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle maçın hakemi Davut Dakul Çelik, zemin ve hava koşullarının, mücadelenin oynanmasına elverişli olmadığına karar verdi.



GENÇLERBİRLİĞİ MARDİN'E HAZIR



Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün TFF 3. Lig ekibi Mardin 1969 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı. Eryaman Stadı'nda 14.00'te maçı Şevket Teker yönetecek.



TEKKE'NİN GÖZÜ YÜKSEKLERDE



Denizlispor'da iki maçta 4 puan toplayan Fatih Tekke, "Daha iyisini yapmak zorundayız. Öncelikli hedefimiz bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak. Her maç bizim için ayrı önem teşkil ediyor" diye konuştu.



'EN İYİ SEZONUM'



Ligde A.Gücü'nü 2-1 yenerek 5 maç sonra kazanan Altınordu'nun keyfi yerine geldi. İki golle galibiyeti getiren Ahmet İlhan Özek, "Kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Geçen sezon 10 gol attım, şimdiden 7 gole ulaştım. Bu başarı sadece bana ait değil tüm takımın başarısı. Ben atınca takım kazanıyor ama önemli olan takımın kazanması" ifadelerini kullandı.



CEMAL AYDIN YOĞUN BAKIMDA



Ankaragücü, eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.



TAŞDEMİR: BODRUM'U TUZLA-ERZURUM TEMSİL EDECEĞİZ



Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e konuk olacak Bodrumspor, bir üst tura yükselmenin planlarını yaptı. Yeşil- beyazlı ekibin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Genç oyuncularımızın forma şansı bulacağı bir karşılaşma olacak. Bu mücadelede Bodrumspor'u en iyi şekilde temsil etmek için tüm çabamızı sahaya yansıtacağız" dedi.