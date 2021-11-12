Burak İnce: Hayalim olan bir lige gidiyorum

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son yıllarda yaptığı tesisler, altyapı hamleleri ve Türkiye'nin yetiştirici kulübü olma özelliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Altyapısında yetiştirdiği futbolcularla adını dünyaya duyuran Altınordu, yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer etti. Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açılamalarda bulunan Burak İnce, "Öncelikle çok mutluyum hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçüklüğümden beri hedefim zaten çok yüksekti. Bu hedef doğrultusunda devam edeceğim inşallah. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bundesliga'da kendimi kanıtlamak istiyorum" diye konuştu.

"BAŞKANIM VE HOCAMIN GÜVENLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIMDAN EMİNİM"

Altınordu tesislerine 12 yaşında girdiğini dile getiren Burak İnce, "12 yaşında ilk defa ailemden ayrılıyordum o zaman. Çok üzgündüm ama bir yandan da tatlı bir heyecan vardı çünkü Altınordu gibi bir kulübe geliyordum. 12 yaşında bu kulübe girdiğimde; iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcunun sadece yazıda olmadığını gördüm. Önce iyi birey, sonra iyi bir vatandaş, sonrasında ise iyi bir futbolcuya değer verdiklerini gördüm. Öncelikle başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın bu toprakların çocuklarına değer verdiğini ve Hüseyin hocamızın gençlere çok önem verdiğini gördüm. İnşallah onların güvenlerini boşa çıkarmayacağımdan eminim" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu son olarak ise "İnşallah Arminia Bielefeld'de her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.