Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce: Barcelona hayalim var

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği ve Arminia Bielefeld takımına transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce için Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde veda töreni düzenledi. Törene, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, akademi antrenörleri, oyuncuları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

BURAK İNCE: BARCELONA HAYALİM VAR

Törende konuşan Burak İnce, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçük yaştan beri hedefim çok yüksekti. Ailem, hocalarım ve arkadaşlarım bana hep güvendiler. Başkanım bana çok güvendi. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi Almanya'da kanıtlamak istiyorum. Arminia Bielefeld takımı bana çok güveniyor. Orada başarılı olacağıma inanıyorum. Benim Barcelona hayalim var. Küçüklüğümden beri Barcelona'yı izliyorum ve Lionel Messi hayranıyım. Genç arkadaşlarıma tavsiyem şu; çok çalışsınlar, özel çalışma yapsınlar ve hedeflerini yüksek tutsunlar. Ayakta kalabilmek için güçlü olmak gerekiyor. Oyun stilime benzediği için Ziyech ve Mahrez'i izliyorum. Genellikle orta saha ve kanat oyuncularını izliyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok isterim, ama daha zamanımın olduğunu düşünüyorum" dedi. Genç futbolcu, 6 ve 8 numarada oynamayı tercih ettiğini söyleyerek, Altınordu'da öğrendiği modern futbol sayesinde Almanya'da zorlanmayacağını ifade etti.

BAŞKAN ÖZKAN: BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA GÜVENİYORUZ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise Burak'ın transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özkan, "Türkiye'nin 32 milyon genci var. Bu gençlerin önünü açmak, imkan sağlamak, değer vermek ve daha iyi yarınlar hazırlamak bizlerin görevi. O gençlere ne veriliyorsa o gençler de yetişkinliklerin de onu verecek. A takımımız da hiçbir zaman yabancı oynatmadık oynatmayacağız da. Biz bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Burak İnce ile 6 yıldır beraberiz. Burak'ı ilk gördüğümde onun sıra dışı bir oyuncu olacağının farkına varmıştım. Genç milli takımlarda özellikle Avrupa'da güzel maçlar çıkardı. Hüseyin hocamız ona A takımda yer verdi. Skora etki eden yabancı oyuncuların fazla olması nedeniyle 1'inci Lig çatırtılı bir lig oldu. Burak o ligde ayakta kaldı. Burak 20 Ocak'ta 18 yaşını bitirecek. Burak çaylaklık kısmının bir kısmını Almanya'da geçirecek ve kalfalığa geçecek" diye konuştu.

"BURAK, TÜRK FUTBOLUNUN ELÇİSİ OLACAK"

Burak İnce'ye çok güvendiğini söyleyen Başkan Özkan, "Verdiğimiz kulüp de Burak'ın değerini biliyor. Burak buradakinden daha fazla gelişecek. Bu transfer Burak için çok iyi olacak. Bir yanım üzgün. Burak'ı daha ileri yaşlarda da gönderebilirdim. Ancak Burak için zamanı gelmişti. Burak Almanya'da daha iyi bir eğitimle, daha iyi bir futbol kültürüyle kendini geliştirecek. Burak'a 37-38 yaşına kadar sakatlıksız bir futbol yaşam diliyorum. Burak, Türk futbolunun elçisi olacak, gururumuz olacak. Burak aslında İtalya'da bir takıma gidecekti ama son anda sportif direktör değişikliği nedeniyle olmadı. İyi ki Almanya oldu. Bizim her yıl 2 milyon Euro eksiğimiz var. Her yıl 2 milyon Euro kazanacak transfer yapmamız lazım. Biz her sezon oyuncu göndermek zorundayız. Bu anlamda çok çalışıyoruz. Bizde özel çalışma çok önemli. Yaş büyüdükçe özel çalışma yapılmıyor. Özel çalışma yapıldıkça oyuncunun gelişimi sağlanır" ifadelerini konuştu.

"BURAK'I ALIRKEN ÇOK DEĞERLİ İKİ OYUNCUMUZU VERDİK"

Burak'ın Altınordu'ya getirilme hikayesini de anlayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burak'ı gördüğümde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Taylan Antalyalı'yı da gördüğümde aynı şeyi hissettim. Burak için 'bu çocuk farklı bir çocuk' dedim. Ben öğrendim ki Burak'ı herkes biliyormuş. Burak için çaktırmadan bir turnuva organize ettim. Burak'ı turnuvanın en iyi oyuncusu seçtim. 'Keşke sen Altınordu'ya gelsen' dedim. O da küçüktü, bana söz verdi. Burak'ın karşılığında Manisaspor'a iki A takım oyuncusu verdik. Biri Mertan, biri Ozan Sol'du. Burak'ı alırken çok değerli iki oyuncumuzu verdik."

TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN EROĞLU: BURAK'I ÖZEL YETENEKLERİ ÖN PLANA ÇIKARDI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise akademilerinden Avrupa'ya giden oyuncuların kendilerini gururlandırdığını ve Burak İnce'nin de Bundesliga'ya başarılı olacağını ifade ederek, "Burak için A takıma gelmek çok önemliydi. Burak, U15 kategorisinden 1'inci Lig'de süre almaya başladı. Burak yaşayarak bazı şeyleri öğrendi. Burak'ı özel yetenekleri ön plana çıkardı. Avrupa'da oynadığı maçlar çok önemli oldu. Burak çok çalıştı, çok çaba sarf etti. 1'inci Lig'de Burak'ın aldığı süre az bir süre değil. Bundesliga takımlarının Burak'ı takip etmesi ve transfer etmesi başlı başına bir olay. Burak'la ilgili planlarını yapıyorlardır. Burak'la güzel anılar yaşadık. Ona çok mesai harcandı. Onunla gurur duyuyoruz. Futbolda torpil yoktur. Futbolcu yetenekleriyle kendini gösteriyorsa uzayda dahi oynayabilir. Burak'ın önünde çok süre var. Burak gelecekte kardeşlerine çok iyi örnek olacaktır. Burak zaten özel oyuncuydu" dedi.

Eroğlu, son olarak genç oyunculara sonuna kadar güvenmek gerektiğini ve bu sezon kadrolarına 19 öz kaynak oyuncunun geldiğini vurguladı.