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- play-off rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'e çıkacak son takım yavaş yavaş netelşiyor. . Lig play-off rövanş karşılaşmasında sahasında 'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede ilk maçın kazananı Altay olmuştu. ve temsilcileri Süper Lig'e çıkabilmek için final yolunda kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, İstanbulspor-Altay play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:59
İstanbulspor-Altay play-off rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

. Lig'de ve 'un ardından 'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden , sahasında temsilcisi 'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve ile ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE HAZIRLANDI

Altay, teknik direktör ve yardımcı antrenörler gözetiminde 'nde akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi yaptığı bu antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bugün saat 18.00'de 'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem düdük çalacak. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

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