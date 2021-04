Spor Toto 1. Lig özeti (09.04.21)

Süper Lig yolunda ilerleyen Samsunspor, bugün Balıkesirspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalıları Nadir, Kerem Can, İlyas, Savicevic ile Covid-19 testi pozitif çıkan Boli kadroda yer alamayacak.



TFF, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Kovid-19'un seyri üzerine sağlık kurulu tarafından değerlendirmede bu kararın alındığı ifade edildi.



Akhisarspor, bugün Adana Demir karşısına umut tazelemek için çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 4 puan gerisinde yer alan Akigolar'da kadro dışı kalan Alim Aykut ve cezalı Nsima Peter forma giyemeyecek.



Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Bandırma maçının önemine vurgu yaptı: "Düşme hattıyla aramızda 4 puan fark var ve baskı yaratıyor. Maçlarımızı kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız."