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. Lig özeti (09.04.21)

, Teknik Direktörü , Akhisar maçıyla ilgili, "Kupa hedefimiz var. Akhisar maçı zor ve hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma olacak. 3 puanla ayrılmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. İşte 1. Lig özeti...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:13 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Spor Toto 1. Lig özeti (09.04.21)

Süper Lig yolunda ilerleyen , bugün 'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalıları , , , ile Covid-19 testi pozitif çıkan Boli kadroda yer alamayacak.

TFF, 17 Nisan'da başlatılması planlanan 'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Kovid-19'un seyri üzerine sağlık kurulu tarafından değerlendirmede bu kararın alındığı ifade edildi.

, bugün karşısına umut tazelemek için çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 4 puan gerisinde yer alan Akigolar'da kadro dışı kalan ve cezalı Nsima Peter forma giyemeyecek.

Teknik Direktörü , Bandırma maçının önemine vurgu yaptı: "Düşme hattıyla aramızda 4 puan fark var ve baskı yaratıyor. Maçlarımızı kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız."

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